Catellani (Lega):: "Statuto Provincia, modifiche assurde"

"È legittima la modifica allo Statuto della Provincia di Reggio?". Lo ha chiesto la consigliera regionale della Lega, Maura Catellani, intervenendo in commissione regionale Statuto dove l’assessore Paolo Calvano ha presentato la clausola valutativa sull’applicazione della Legge Regionale sulla “Riforma del sistema di governo regionale e locale“. "In tutta fretta e, non a caso, a ridosso delle elezioni – ha attaccato Catellani – prima dell’approvazione del bilancio a maggioranza è stata fatta una variazione allo statuto che porta il quorum per approvare il bilancio da un 1/3 a 1/5 dei sindaci che fanno parte del consiglio. È evidente che si tratta di una manovra politica da parte di chi ha paura di perdere consensi".