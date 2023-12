Catellani (Lega): "Va difeso il personale del Diagnosi e Cura"

Le sempre più frequenti aggressioni al personale del Diagnosi e Cura di Correggio ad opera di pazienti assistiti nel reparto arrivano nel dibattito politico in Regione, con una interrogazione del consigliere leghista Maura Catellani (foto). La quale sottolinea "la gravità di questi episodi", dopo che i sindacati di categoria hanno segnalato ben sette episodi in un mese, anche con il rischio di gravi conseguenze per gli operatori vittime delle aggressioni. La Catellani ha rivolto una serie di domande alla Giunta Regionale, chiedendo "conferme sulla veridicità degli episodi, la disponibilità dei dati sugli infortuni sul lavoro e se sono state accolte le richieste avanzate dalla Ausl di Reggio in merito ai protocolli condivisi con le forze dell’ordine".

La Catellani ha inoltre chiesto se "sia opportuno e praticabile il trasferimento del Servizio psichiatrico diagnosi e cura a Reggio città per garantire una maggiore sicurezza al personale e una migliore erogazione dei servizi". L’esponente leghista sollecita "interventi immediati a protezione di coloro che operano presso il Servizio psichiatrico ora attivo a Correggio".