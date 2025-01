Catellani, mastro orologiaio: "Il tempo è lavoro e magia"

Noi lo vediamo nel suo complesso, cogliendo il meraviglioso, perfetto, funzionamento del tutto. Ripartito in ogni essenziale, necessario componente, incantati dal movimento sincronizzato delle sue rotelline dentellate. Roberto Catellani e gli altri come lui la seduzione degli orologi la colgono prima, scomponendone gli elementi dall’insieme ai particolari, e viceversa, assemblando la corona, la molla, i rotismi epicicloidali e il bilanciere, per produrre oggetti unici e di pregio. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta e come è arrivato a lavorare per il prestigioso marchio. Una bella storia che a tratti sembra appartenere a un tempo passato.

Un orologio e il suo dialogo continuo e imperituro con il tempo. Roberto, lei ne sa qualcosa. Come ha iniziato a comporre questi pezzi incredibili?

"Appassionato di orologi e di meccanismi lo sono sempre stato. Ho cominciato presso un artigiano esperto che lavorava in via Aschieri, una bottega che ora non c’è più. Poi sono partito per il servizio militare e al mio ritorno ho frequentato la scuola di Orologeria di Milano. Due anni che mi sono serviti per gettare le basi della mia formazione. Una premessa fondamentale che mi ha consentito di intraprendere la professione, al rientro in città ho aperto un laboratorio mio. E sono arrivati i primi lavori per negozi di Reggio".

Un percorso molto interessante. Com’è avvenuto il salto dai negozi reggiani alla Svizzera?

"Mi è successo proprio lavorando nelle botteghe della mia città di venire notato e in seguito chiamato per frequentare degli stage in Svizzera, presso le case di famosi brand, tra i quali Rolex, Cartier, Baume & Mercier, poi appunto la AP, Audemars Piguet, dove mi trovo adesso. Dopo qualche mese mi hanno mandato una mail dove mi chiedevano se ero interessato a trasferirmi in Svizzera, nel cuore della Vallée de Joux, la regione in cui ha sede la manifattura di AP, per lavorare con loro".

È stato in grado di assemblare il movimento di un modello di altissima gamma. Ci dica.

"Si parte con il montare sulla platina, cioè la base sulla quale verranno posti tutti gli innumerevoli componenti del meccanismo, i perni e le pietre, e cioè i rubini sintetici forati dove andranno a ruotare e alloggiare i perni delle ruote; questo orologio elaborato e complesso è il ‘Code 11.59 by Audemars Piguet Universelle RD#4’, che ho montato da zero con l’aiuto dei miei formatori".

Un assemblaggio molto lungo.

"Esatto, lo sviluppo totale dura sette anni, a cui seguiranno le prove una volta completamente assemblato, dopodiché se tutto il processo è andato a buon fine l’orologio può essere venduto".

L’industria orologiera è cambiata nel corso del tempo?

"Sì, profondamente. In passato, la produzione di un orologio era un processo artigianale molto complesso, che richiedeva strumenti avanzati per l’epoca e una grande attenzione ai dettagli. Ogni componente veniva creato manualmente e la costruzione di un orologio poteva richiedere anni. L’industria si è ovviamente modernizzata e ha saputo integrare nuovi strumenti per facilitare alcuni processi orologieri. Ma il know-how rimane lo stesso, così come l’attenzione ai dettagli e alle finiture".