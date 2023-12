Caterina non ha mai lavorato ad Albinea

"Ero stata presa per un periodo di prova al banco della gastronomia di un supermercato di Albinea, ma mi avevano licenziata perché troppo impacciata per il punto vendita". Nel raccontare la sua felicità per il nuovo contratto a tempo indeterminato da Planet Aut, il locale di Casalgrande dove lavorano i ragazzi autistici, la 18enne Caterina Valli aveva raccontato al giornale (nell’edizione del 29 dicembre) la breve e poco felice esperienza precedente. A Caterina è stato attribuito per nostro errore la frase "supermercato di Albinea". L’esercizio, in realtà, era in altro Comune. La direzione del Conad di Albinea, temendo che l’esercizio di cui parlava la giovane possa essere scambiato col proprio supermercato, fa presente di essere del tutto estranea alla vicenda.