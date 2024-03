Caterina Piatti, arriva la convocazione. Pronta alla riconferma in Nazionale

Torna a tingersi di azzurro Caterina Piatti, cestista scandianese in forza a Costa Masnaga. L’atleta, classe 2006, è stata convocata per il raduno della Nazionale Under 18 femminile, per il quale coach Luca Andreoli ha chiamato sedici ragazze per alcune sessioni di allenamenti che si svolgeranno al palasport di Cervia dall’8 al 10 aprile. Un primo banco di prova per il nucleo allargato da cui usciranno le dodici che voleranno all’Europeo di categoria in programma a Matosinhos in Portogallo dal 3 all’11 agosto. Per Caterina, centro di 193 cm, sarebbe la terza manifestazione continentale consecutiva dopo, l’Europeo Under 16 del 2022, concluso all’ottavo posto, e l’Europeo Under 18 della scorsa estate quando fu la vera protagonista nelle fila azzurre, nello scontro per il tredicesimo posto contro la Repubblica Ceca che valse la salvezza nella serie A europea per l’Italia che, fra pochi mesi, può quindi tornare a gareggiare nella massima competizione continentale.

c.c.