Caterina Piatti convocata per l'Europeo Under 20: raduno a Montegrotto Terme

Archiviata la stagione di debutto in serie A1 con San Martino di Lupari, torna la casacca azzurra per la cestista scandianese Caterina Piatti. In vista dell’Europeo Under 20 a Matosinhos in Portogallo, il prossimo agosto, lo staff tecnico coordinato da coach Giuseppe Piazza ha diramato le convocazioni delle Azzurre per il raduno che si terrà a Montegrotto Terme (Padova) dal 20 al 27 giugno. Sono sedici le atlete che compongono la long-list da cui usciranno le magnifiche dodici che cercheranno di tenere alto il nome dell’Italia, come lo scorso anno quando Caterina Piatti e il resto della truppa azzurra si misero la medaglia europea di bronzo al collo. Il programma prevede il raduno nel pomeriggio di venerdì 20 giugno per poi svolgere una sessione di allenamento alla sera, poi si prosegue con quattro giorni con doppio allenamento e, infine, nelle ultime due giornate del raduno è previsto allenamento al mattino e una doppia sfida contro le pari età della Svezia. Nel caso Caterina convincesse coach Piazza, sarebbe la quarta estate consecutiva in cui la pivot scandianese vestirebbe la maglia delle rappresentative giovanili azzurre.

Cesare Corbelli