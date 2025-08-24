Catholic Music Awards. La correggese Vezzani fa incetta di premi

Una prima edizione dei Catholic Music Awards da ricordare. La cantante correggese Debora Vezzani (in foto, al centro) torna dalla kermesse che si è svolta a Roma con due vittorie nelle categorie miglior cantante femminile e miglior canzone catechesi/dottrina/magistero. Un bottino di tutto prestigio, considerando che la manifestazione metteva di fronte i migliori cantanti di musica cattolica provenienti da tutto il mondo.

Per conquistare il titolo come miglior cantante femminile, l’artista correggese ha presentato la canzone Amore in Loop, singolo che ha spopolato nell’estate del 2024 il cui testo spiega, appunto il loop del senso cristiano della vita: Dio è amore e amare è quello che l’essere umano è chiamato a fare dentro ad un progetto di santificazione. Per la categoria catechesi/dottrina/magistero la canzone vincitrice è Mother of God, ovvero un’Ave Maria in inglese però con una particolarità: al centro del brano ci sono le parole evangeliche che Maria ha pronunciato all’Angelo Gabriele quando ha ricevuto l’annunciazione, ovvero "Fiat mihi secundum verbum tuum".

"Aver ricevuto questi due riconoscimenti è per me un onore, una gioia e una grande responsabilità – dice Debora Vezzani –. È la conferma della missione e dell’apostolato che Dio mi ha affidato: annunciare e diffondere con la musica il suo Amore e il suo Regno. È la conferma della strada intrapresa, nella semplicità e nell’autenticità, senza scorciatoie, senza compromessi, nonostante le tante difficoltà e le porte sbattute in faccia".

L’artista correggese ha poi voluto condividere la sua gioia sui propri canali social, cogliendo l’occasione di ringraziare i suoi fan: "Grazie a tutti voi del sostegno – scrive Debora – del supporto e della fiducia che da sempre e ancora mi date. Siete proprio voi la più grande conferma di Dio per me. La mia vita è con voi e tra di voi, nella semplicità. Salgo ancora sui palchi con timore e imbarazzo, annuncio Dio e quindi sono sicura, serena e convinta di quello che porto, ma tremo ancora come una bambina quando mi puntano un faro in faccia, perché non sono fatta per stare in alto, mi trovo più a mio agio nello stare in basso, tra la gente, tra le lacrime e gli abbracci di ognuno di voi, giù dove siamo tutti uguali e insieme percorriamo la via verso il Cielo. E grazie a Dio che ancora e mi invia come ambasciatrice e portavoce del suo Regno! Pregate per me, per la nostra famiglia e la nostra missione!".

Cesare Corbelli