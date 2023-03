Catia Silva conferma la candidatura Guiderà una civica di centrodestra

Si stanno delineando schieramenti e candidati a Brescello, in vista delle elezioni comunali di metà maggio. Catia Silva, già consigliere leghista, protagonista della lotta antimafia, da tre mandati impegnata nella politica amministrativa locale, ha confermato le intenzioni dei mesi scorsi, proponendosi come candidato al governo brescellese, alla guida di una lista civica appoggiata dalle forze politiche di centrodestra. "Stiamo concludendo la definizione della squadra e del simbolo – conferma Catia Silva – che non dovrebbe proporre simboli di partito, presentandosi come formazione civica, aperta a tutte le componenti e le persone che vorranno partecipare al nostro progetto".

Nei prossimi giorni si attende l’ufficializzazione della lista. Catia Silva si dice pronta a chiedere un confronto pubblico con gli altri candidati. Finora sono tre le forze previste in campo a Brescello. Oltre alla lista di Catia Silva, ci sarà quella guidata dall’attuale sindaco, Elena Benassi, che tenterà il bis, oltre alla lista ’Brescello cambia’ guidata da Carlo Fiumicino, anni fa amministratore a Guastalla, ora candidato a Brescello dove vive da alcuni anni. Un primo "incontro" fra i tre candidati, con la sola presenza e senza confronto, si è avuto sabato sera all’evento "Voci di legalità", nei capannoni confiscati alla mafia.

Antonio Lecci