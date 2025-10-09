Catomes Tot esaurito per Marco J Mammi

Tutto esaurito per Marco J Mammi al Catomes Tot. Il bluesman reggiano si è esibito in via Panciroli per un’anteprima dopo un anno di assenza: il 20 dicembre, al De Andrè di Casalgrande, andrà in scena la ’prima’ del suo nuovo show, che lancerà il 3° album della sua carriera, dal titolo ’Massaciocet’. Mammi, durante l’esibizione in città, si è intrattenuto col pubblico, rispondendo alle domande.

Ma non aveva detto che non avrebbe più cantato in dialetto? "Non è vero. Si vive di fasi e questo è sicuramente un periodo sperimentale: nel nuovo album troveranno spazio canzoni in italiano, tipo ’Ciccioli’ e ’E’ l’ora del giudizio’, ma anche dialettali, come ad esempio ’Un Bif’. Ecco, quest’ultima è una canzone che è piaciuta parecchio. È nata in una giornata d’estate, quando fuori non si respirava dal caldo. L’ho scritta di getto, l’ho mandata ai componenti della mia band e ho ricevuto entro sera gli strumenti: un week end di lavoro e via, era già online".

Dal ritornello, ecco il titolo del nuovo album: "Massaciocet". E il nuovo tour. "Cominceremo il 20 dicembre a Casalgrande (già sold out, si pensa a una seconda data, ndr), dove sarà disponibile il nuovo album. Sarà uno spettacolo dove cercheremo di spaziare dai pezzi storici, quelli di ’Diotbendèsa’ e ’Vacca ragas’ a quelli nuovi, insieme alla mia band, presente al gran completo: un nuovo tour, che ci accompagnerà poi nel nuovo anno, con una grande novità interattiva. Puntiamo a portare questo spettacolo, il ’Massaciocet Tour 2026’, in giro per gli angoli più remoti della provincia reggiana".

d.r.