Cattedre, il rebus assegnazioni "Non accettano di venire da fuori"

di Mariagiuseppina Bo

Mondo scuola: il rebus dell’assegnazione delle cattedre. Quest’anno, soprattutto, per i ruoli di posto comune non è arrivato pressoché nessuno da fuori regione.

"Per le nomine in ruolo di posto comune, al termine delle operazioni della call veloce dei primi di agosto, destinata ai docenti di fuori regione, ha risposto solo un insegnante. Sono rimasti scoperti 110 ruoli di posto comune e praticamente tutte le disponibilità del sostegno".

Lo afferma Monica Leonardi (segretaria aggiunta Cisl scuola Emilia centrale per Reggio Emilia), che continua: "Per la ’call veloce’ dedicata solo al sostegno, di fatto, è successo il contrario, però va detto che i docenti, in questo caso, potevano arrivare anche da fuori provincia, quindi, da zone limitrofe, così i posti di ruolo, nella grande maggioranza sono stati assegnati".

Leonardi commenta: "Purtroppo sono anni che la maggior parte dei posti vacanti sono al nord. Secondo la nostra richiesta, come sindacati, per risolvere questa questione, occorrerebbe ragionare su come stabilizzare i docenti di prima fascia Gps (ovvero gli abilitati delle graduatorie provinciali per le supplenze). Avevamo proposto di applicare la procedura del sostegno anche ai posti comuni e cioè immettere in ruolo chi è abilitato e si trova in prima fascia della Gps. Si potrebbero nominare questi docenti a sostenere l’anno di prova con supplenza annuale poi, se lo superano positivamente, far espletare loro un esame finale per la conferma in ruolo. È la stessa procedura che si usa per il sostegno". Ma, secondo la sindacalista, i problemi restano sul piatto. Continua Leonardi: "La ’call veloce’ non ha garantito la copertura di tutti i posti a tempo indeterminato. A questo s’aggiunge il problema della carenza di docenti di sostegno specializzati. Lo si evince dall’alto numero di posti ora assegnati in deroga e dalle ore che verranno concesse a novembre, che andranno a supplenza annuale e verranno coperti, per la maggioranza, da docenti non specializzati".

Sulla ragione per cui gli insegnanti non accettano più i posti di ruolo da altre regioni Leonardi aggiunge: "Non è dato saperlo, si possono solo formulare delle ipotesi. Le cause sono difficilmente identificabili. È possibile che docenti, che spesso hanno alle spalle tanto precariato, preferiscano non allontanarsi dai propri affetti familiari, e continuare a lavorare con supplenze annuali nelle loro province. Alcuni di loro, dopo anni trascorsi nel nostro territorio, non riescono a rientrare nei luoghi d’origine. Le cause possono essere tante e non facilmente identificabili. Alla call veloce del sostegno, al contrario i docenti hanno risposto positivamente, forse perché potevano arrivare anche da zone non eccessivamente distanti e, in genere, si tratta di insegnanti più giovani, che probabilmente, non hanno ancora costituito una propria famiglia e potrebbero avere più disponibilità al trasferimento. Sta di fatto che ci saranno molti supplenti a coprire cattedre di ruolo vuote".

Intanto, sui social dei nostri paesi, stanno apprendo gli annunci di docenti che arrivano da fuori regione e provincia e chiedono monolocali, stanze, piccoli appartamenti in affitto per l’anno scolastico che sta per iniziare.