Catti Valerio premia i dipendenti con 2mila euro e punta su sostenibilità e innovazione

Un premio da 2mila euro è stato assegnato ai dieci dipendenti della storica azienda Catti Valerio di Scandiano. La ditta dal 1972 è attiva per la rivendita di attrezzature e materiali edili, utensili, elettroutensili, gas tecnici. Per il terzo anno consecutivo è dunque arrivato un importante ‘regalo’ per i lavoratori.

Fabio Catti, figlio del titolare, ha spiegato che anche quest’anno la Catti Valerio "ha voluto valorizzare i propri dipendenti conferendogli un buono da 2mila euro in busta paga, una sorta di quindicesima che aiuterà a sostenere il peso del caro vita che purtroppo da alcuni anni ha intaccato il potere d’acquisto di tutti. Siamo certi che la strada vincente sia quella della sinergia tra lavoratori e datori di lavoro e la Catti Valerio continua convinta su questo cammino che da oltre 50 anni ci ha contraddistinto e continuerà a distinguerci in futuro".

Pure quest’anno il bilancio della ditta non può che considerarsi estremamente positivo: sono stati ripetuti gli straordinari risultati del 2023. "Questo ci porta a rinnovare la spinta e l’entusiasmo aziendale ponendoci pronti per le future sfide che ci attenderanno nel 2025 – sottolinea Fabio Catti –. La filosofia che muove questa realtà familiare è innovarsi continuamente sia per la vendita dei prodotti che commercializziamo sia in tema di sostenibilità. Ci teniamo a rivendicare orgogliosamente che siamo stati tra i primi ad avere raggiunto l’indipendenza energetica con un bilancio tra energia prodotta e consumata sempre positivo. Ricordiamo anche il nostro impegno a utilizzare sistemi con il minor impatto energetico come illuminazione a Led e informatici ad altissima efficienza".

L’azienda da quest’anno ha anche eliminato l’utilizzo dei combustibili fossili per la climatizzazione degli ambienti. La Catti ha investito sulla mobilità elettrica con il completo abbandono dei muletti a gasolio a favore di quelli elettrici con batteria smontabile in modo di averne sempre una pronta caricata con l’utilizzo della sola energia solare.

"Ci siamo inoltre dotati – evidenzia Fabio Catti – di mezzi elettrici per la mobilità aziendale e nel 2020 siamo stati i primi sul territorio comunale a mettere a disposizione della comunità una colonnina per la ricarica elettrica gratuita per i clienti".

Matteo Barca