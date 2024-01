Cau, successo inaspettato. Risolti otto casi su dieci

La notizia positiva è che l’apertura dei nuovi Cau e la ridefinizione della Guardia Medica ha portato a dati di accesso alle nuove struttura impossibili da prevedere. Ma ciò che ancora manca, e che si cercherà di capire tra gennaio e febbraio, è quanto tutto questo riesca a dare respiro al nostro pronto soccorso, alle prese con una tremenda diffusione del virus influenzale e con un’impennata di accessi dovuti ai vari malanni stagionali. Al Santa Maria Nuova, lo ricordiamo, è nota la grave carenza di medici e infermieri disposti a lavorare nei reparti di urgenza.

Ma intanto l’Ausl ieri ha tracciato un primo importante bilancio dopo la riforma sanitaria regionale attuata nelle scorse settimane. Ha sorpreso la stessa Ausl l’affluenza nelle strutture della riorganizzata rete dell’emergenza-urgenza della provincia di Reggio Emilia. Si tratta del servizio di continuità assistenziale (che i cittadini conoscevano come Guardia medica), attivo sul territorio dal 2 ottobre dell’anno scorso e dei Cau (centri di assistenza urgenza) inaugurati a Reggio il 20 dicembre e a Correggio il 27 dicembre 2023. Dal 2 ottobre, secondo i dati forniti dall’azienda sanitaria, sono stati forniti complessivamente oltre 62.000 interventi, di cui quasi 16.000 visite negli ambulatori della continuità assistenziale, 2.725 nei Cau e 1374 domiciliari. Nei Cau gli accessi registrati alle 12.30 di ieri sono stati 2.251 in quello del capoluogo e 545 in quello di Correggio. Riguardano soprattutto persone giovani (dai 18 a 64 anni) che costituiscono il 68% dell’utenza e si presentano soprattutto nella fascia diurna: dalle 8.30 alle 19. Le prestazioni effettuate nei Cau si concludono lì nell’80% dei casi mentre nel restante 20% scattano gli avvii ai Pronto soccorso. Stando all’analisi effettuata dall’Ausl reggiana, inoltre, nelle strutture della rete vengono effettuati nei giorni infrasettimanali circa 300 interventi che hanno raggiunto picchi di 1.971 interventi nei giorni di festa che sono da poco trascorsi, con un aumento medio nei giorni festivi del 43%. Tantissimi i casi risolti al telefono chiamando il numero unico 0522 290001.

"Si tratta di un incremento molto importante a cui ormai siamo abituati. Infatti ci siamo organizzati anche col personale per ridurre l’attesa delle persone che chiamano e comunque siamo riusciti a far fronte all’onda d’urto delle richieste dei cittadini", afferma la direttrice sanitaria dell’Ausl Cinzia Gentile. La professionista si dice poi convinta "che questa affluenza avrà un effetto benefico anche sul Pronto soccorso, che moniteremo però nei prossimi mesi". Intanto ai due Cau oggi presenti sul territorio si aggiungerà nella seconda metà del 2024 quello di Scandiano.