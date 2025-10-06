Caupain, fisicità e assist al bacio. Smith e Severini faticano ancora

Jaylen BARFORD (24 minuti, 1/3 da 2, 2/6 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 assist, 10 punti): Viaggia a corrente alternata anche perché limitato dai falli. Ci mette corpo e intensità, pur non trovando mai il ritmo a lui congeniale. Voto 6

Tomas WOLDETENSAE (18 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 punti): L’impressione è che debba ancora comprendere il ruolo da interpretare nel mosaico biancorosso, viaggia quindi di contorno al match, ma con volontà. Voto 5.5

Troy CAUPAIN (29 minuti, 0/1 da 2, 3/6 da 3, 2/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 10 assist, 11 punti): Tanta fisicità in difesa e palloni al bacio distribuiti ai compagni per tutto la contesa. Trova anche bei canestri. Sporca un po’ la sua valutazione con un paio di scelte non ideali nel momento più delicato. Ma se Reggio bagna positivamente l’esordio, gran parte del merito è suo. Voto 7.5

Bryson WILLIAMS (19 minuti, 6/9 da 2, 1/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 13 punti): Meno impattante di Echenique, esce alla distanza contribuendo ai due grandi biancorossi. Non è tra quelli che si incartano nel finale, e non tocca a lui sbrogliare la matassa. Voto 6

Jamar SMITH (14 minuti, 1/3 da 2, 0/3 da 3, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 5 assist, 2 punti):

Il "chirurgo" opera al meglio quando l’equipe di sala raggiunge la giusta intesa, per poter usare il bisturi con la giusta efficacia. A inizio stagione fa quindi più fatica, ma è fatto noto. Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 1/4 da 2, 0/1 da 3, 0/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 punti): Non ancora al top della condizione perché quest’anno Priftis li chiede maggiore quantità oltre che la qualità che sa dare alla sua grinta e all’incisività difensiva. Stasera molte note basse e pochi acuti. Voto 5.5

Luca SEVERINI (13 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 3 punti): Legittimo copia e incolla con la valutazione di Woldetensae. L’impressione è che debba ancora capire che ruolo può recitare in questa squadra, fa quindi fatica a prendere le giuste misure al match. Però ci mette adeguato impegno. Voto 5.5 Jaime ECHENIQUE (18 minuti, 6/10 da 2, 3/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 15 punti): Inizio tambureggiante dove maramaldeggia su uno Spencer che non gli prende mai le misure. Cala alla distanza e un ingenuo fallo tecnico lo toglie dalla partita in un momento delicato, ma quando ritrova il campo dà sicurezza nel rush finale. Voto 7.5

Michele VITALI (20 minuti, 1/1 da 2, 0/2 da 3, 7 rimbalzi, 1 assist, 2 punti): Un solo canestro, ma quello decisivo, nel momento più importante della gara. E poco prima due rimbalzi di importanza capitale. Giusto 3’ davvero efficaci, ma fondamentali. Voto 6.5.

Kwan CHEATHAM (29 minuti, 2/3 da 2, 3/8 da 3, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 3 assist, 13 punti): È sua la "bomba" che scaccia la paura nel momento più "buio" della Unahotels. Vale mezzo voto in più in un match dove in sostanza fa quello che gli viene chiesto. Voto 6.5.

Gabriele Gallo