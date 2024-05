Causa incidente, poi calci e pugni ai carabinieri

Pare che fosse in stato di ebbrezza alcolica quando, nella prima serata di sabato, ha provocato un incidente – per fortuna dalle conseguenze lievi – mentre si trovava in via della Pace, alla periferia di Correggio. Sul posto, per i rilievi tecnici previsti in questi casi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del distretto della Pianura Reggiana. Ma il conducente coinvolto nell’incidente pare che non ne volesse sapere di farsi identificare, rifiutando di fornire le generalità e di mostrare i documenti. Per evitare problemi, sono stati chiamati sul posto anche i carabinieri, arrivati dalla vicina zona di Bagnolo e in servizio nei paraggi. Ma quando la pattuglia del 112 è giunta sul posto, l’uomo, un 41enne residente a Correggio, non si è calmato. Anzi, se l’è presa con loro, manifestando un atteggiamento minaccioso e violento, sferrando calci e pugni con intenzioni ben poco pacifiche.

Le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo dopo averlo ammanettato, ma l’uomo ha continuato a manifestarsi violento e agitato, tanto da dover ricorrere all’uso dell’apposito spray per renderlo inoffensivo. Uno dei carabinieri, nel tentativo di tranquillizzare il 41enne, ha riportato la frattura del dito di una mano ed è stato trasportato in ospedale per le medicazioni, venendo poi dimesso con una prognosi di guarigione di trenta giorni. In caserma, nel frattempo, il 41enne è stato identificato per poi essere denunciato per reati che vanno dalla resistenza alle lesioni personali, fino a oltraggio a pubblico ufficiale.

Sono stati poi avviati anche gli accertamenti sullo stato psicofisico dell’uomo per verificare ulteriori possibili provvedimenti sanzionatori per lo stato di ebbrezza alcolica, in particolare se alla guida di un qualunque veicolo.

Antonio Lecci