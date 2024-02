Causa un incidente e poi fugge: guidava sotto l’effetto di droghe

È accusato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con rifiuto di sottoporsi al controllo di polizia e opponendo resistenza, con la complicità di un suo amico, pure lui restio a sottoporsi agli accertamenti e indagato anche per resistenza e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’episodio si era verificato nel primo pomeriggio del 24 gennaio scorso. Dopo il turno mattutino di lavoro, nel rincasare, un sovrintendente di polizia stradale del distaccamento di Guastalla, nel percorrere la Provinciale 2 a Brugneto di Reggiolo, ha assistito alla sbandata di un’auto, finita fuori strada. Fermatosi per prestare soccorso, ha notato che il conducente, un italiano di 44 anni, era fisicamente illeso, ma in stato di alterazione. Ha rifiutato i soccorsi sanitari, mentre l’agente fuori servizio segnalava l’incidente ai colleghi, per gli accertamenti previsti in questi casi. Nel frattempo, il 44enne ha contattato un amico, un italiano di 37 anni, arrivato sul posto in pochi minuti. Ha fatto salire in auto il 44enne, con la probabile intenzione di fargli evitare i controlli. A quel punto l’agente ha tentato di evitare la "fuga" dei due. Ne è scaturita una colluttazione tra il poliziotto e i due uomini, riusciti a scappare. A quel punto, grazie anche alle immagini delle telecamere ai varchi del paese, tra Reggiolo e Luzzara, si è riusciti a individuare a Reggiolo l’auto con i due uomini. Hanno rifiutato il controllo sul consumo di droga. E per questo sono stati denunciati in concorso per guida sotto l’influenza di sostanza stupefacente, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. L’amico intervenuto successivamente deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo risultato con un test alcolemico di 0,94 grammi/litro.

Antonio Lecci