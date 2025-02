Cause dell’incendio all’Inalca di Reggio Emilia: cosa sappiamo

Reggio Emilia, 12 febbraio 2025 – I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per prevenire la riaccensione di eventuali focolai nel grande sito produttivo di via Due Canali dove ieri gli stabilimenti di Inalca e Quanta sono stati distrutti dal maxi incendio.

Il giorno dopo si fa la conta dei danni per il mega incendio che è scoppiato nella giornata di martedì allo stabilimento Inalca di Reggio Emilia

Cause dell’incendio: cosa sappiamo

I pompieri sono tutt’ora al lavoro per capire le cause del rogo (foto). E stamattina sono iniziate le operazioni di sopralluogo da parte del personale specializzato del Nia, il nucleo investigazioni antincendio. La procura di Reggio – che ha aperto un fascicolo d’inchiesta affidando le indagini alla squadra mobile della questura – formalmente non esclude alcuna ipotesi, ma dai primi elementi raccolti, al momento non ci sono i presupposti per pensare al dolo. Secondo gli inquirenti, le fiamme sarebbe scaturite accidentalmente da un vano tecnico.

17 foto Distrutti comparti di lavorazione della carne e preparazione pasti. Bruciata anche l'area di Quanta Stock, specializzata nello stoccaggio di materie prime per conto di CirFood s.c., leader nella ristorazione collettiva in Italia

La conta dei danni

Scongiurato il pericolo di feriti che fortunatamente non si sono registrati, oggi è il giorno della conta dei danni, che stando a quanto ha spiegato ieri Cirfood – il colosso cooperativo della ristorazione collettiva che stoccava le materie prime nel magazzino Quanta andato distrutto – sono “ingenti e incalcolabili”.

Il futuro dei lavoratori

Inoltre tiene banco il futuro dei lavoratori. Ci sono 400 posti a rischio. I sindacati chiedono l’attivazione immediata degli ammortizzatori sociali ed eventuali ricollocazioni. Per domani pomeriggio è previsto – ancora da confermare in via ufficiale – un’assemblea coi dipendenti indetta dall’azienda Inalca del gruppo Cremonini, che dovrebbe tenersi alle 16 al centro internazionale Loris Malaguzzi.