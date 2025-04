Causò scontro mortale: autista assolto

Accusato per un incidente mortale accaduto nel gennaio 2020 in via Matteotti a Poviglio, un autista di origine ghanese, di 55 anni, residente a Brescia, è stato assolto in tribunale a Reggio. Era accusato di non aver tenuto un comportamento idoneo a evitare la sbandata del camion di cui era alla guida, a cui era seguito lo scontro con l’altro mezzo pesante e il dramma che aveva portato al decesso di un uomo di 41 anni, Giovanni Lionetti, che abitava a Roteglia di Castellarano. Il camionista sopravvissuto a quell’incidente era indagato per aver invaso la carreggiata opposta, urtando il mezzo pesante della vittima, poi finito contro un muretto prendendo fuoco. Per il conducente 41enne non c’era stato nulla da fare. Dopo aver ascoltato gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi tecnici e un altro testimone, in tribunale l’imputato è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato".

Il tir di Lionetti dopo lo schianto prese fuoco e ogni soccorso per lui fu inutile. Proprio dopo quell’incidente, nel tratto di via Matteotti interessato dalla tragedia è stato avviato un progetto di sicurezza, con l’installazione di un tutor che prevede una velocità media massima di 60 km/h lungo quell’arteria viaria, che collega Poviglio a Boretto. Dopo l’attivazione del tutor, il numero di incidenti su quel tratto di strada risulta essere diminuito.