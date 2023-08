"Cava Foce Enza di Brescello: Senza Sfalci e Abbandonata"

Sta diventando una specie di bosco incontrollato la zona di Cava Foce Enza a Brescello. Lo segnalano alcuni cittadini, documentando anche la situazione attuale. "In passato – dicono – si provvedeva allo sfalcio del perimetro intorno alla stessa Cava, per renderla fruibile ai runners, ai ciclisti ma anche semplicemente a chi voleva farsi una bella passeggiata. Ora la situazione appare di un totale abbandono e la crescita di arbusti di fatto impedisce a chiunque di percorrere la Cava. Il protrarsi di questo mancato intervento potrebbe riportare l’area allo stato del 2018, quando era diventato un bosco totale: in quell’occasione fu necessario l’intervento di un mezzo con trincia con dei costi nettamente superiori a quelli previsti per il passaggio con un mezzo che si limita allo sfalcio. Cosa si attende a intervenire?".