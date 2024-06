Cavalieri e Maestri del Lavoro. Tra loro anche il nostro fotografo

Si è tenuta ieri la cerimonia di investitura delle cariche per le onorifecenze del Lavoro e di Maestri del Lavoro da parte della Prefettura al Teatro Valli, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Gli insigniti sono gli Ufficiali Edoardo Moro e Giorgio Notari e i Cavalieri Miles Barbieri, Giovanni Ciampi, Sandra Cosmi, Gabriele Fornaciari, Stefano Rossi, Nino Giordano Ruffini, Francesco Saccaggi. Nell’occasione ssono altresì consegnati i Brevetti dei Maestri del Lavoro per l’anno 2024 a Luigi Arnone, Roberto Bellini, Marco Cassinadri, Paolo Catellani, Tiziano Ferrarini, Barbara Fontanesi, Carlo Iori, Alberto Manfredini, Giuseppe Parente.

In particolare la redazione si complimenta con Stefano Rossi, diventato Cavaliere del Lavoro, da molti anni fotografo per la nostra testata. Dal 1981 si dedica alla professione di fotografo inizialmente con collaborazioni al quotidiano Gazzetta di Reggio per poi iscriversi all’ordine nazionale dei giornalisti. Grazie alla sua dimostrata professionalità affianca numerosi quotidiani nazionali e periodici settimanali per approdare poi in pianta stabile al Resto del Carlino. Dal 2012 è socio dell’Associazione nazionale carabinieri presso cui presta servizio come fotografo e volontario.

Le celebrazioni oggi prevedono l’alzabandiera in piazza della Vittoria alle 9,30.