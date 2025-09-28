Cavallaro chiude il PalaBursi a Modena

"Nessuna concessione gratuita è mai stata offerta o prospettata dal Comune di Rubiera per l’utilizzo del PalaBursi. Le modalità di concessione degli impianti sportivi sono definite da regolamenti chiari e pubblici che valgono per tutte le società sportive, locali e non".

Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro interviene sul caso del Volley Modena femminile e chiude le porte all’ipotesi che possa giocare a Rubiera. "Ogni utilizzo è soggetto a tariffe e condizioni stabilite nell’interesse della collettività", dichiara Cavallaro in merito alla querelle.

"Le tariffe – dice il primo cittadino rubierese – sono pubblicate sul sito istituzionale. Il Comune di Rubiera respinge pertanto le ricostruzioni riportate, che rischiano di alimentare confusione nell’opinione pubblica e di ledere l’immagine dell’amministrazione e della comunità sportiva locale, da tutelare nei modi più opportuni. Non è la prima affermazione falsa che abbiamo dovuto smentire in questa vicenda che sta precipitando nel ridicolo: qualcuno aveva messo in giro la voce che si fosse già firmato un accordo con la società modenese, cosa priva di fondamento e finita per essere citata anche in un comunicato istituzionale".

Cavallaro spiega che il PalaBursi è "più grande del PalaMadiba e ha ospitato campionati ben più impegnativi della A2 di volley femminile". Per il sindaco inoltre è "evidente, tuttavia, che il nostro aiuto, che meritava ben altro trattamento, non sia necessario. A questo punto sospendiamo ogni disponibilità. Mi pare ovvio che in una simile mancanza di chiarezza sia bene che i problemi della pallavolo modenese si risolvano a Modena. Ci riserviamo un confronto chiarificatorio solo con il Comune di Modena e non con altri soggetti".

Ieri, sul nostro giornale, è stato ribadito che non c’è stato ancora l’atteso incontro tra Mirco Muzzioli (presidente del Volley Modena) e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba. "Rubiera gratis? Che ci vada... – aveva detto Culcasi –. Se l’alternativa è quella, vada pure, io non posso, e non voglio permettermelo, ma non so se il Volley Modena, e Rubiera, sanno quale sia il tipo d’impegno che la Lega di serie A richiede: con la capienza portata a 596 posti, anche i costi che avevo previsto sono cambiati. Il Volley Modena vuole l’impianto praticamente da sabato a domenica sera e noi ci dobbiamo mettere in condizione di riconsegnarlo lunedì mattina alle 8 alle scuole".

