Cavallaro: "Circa 700 appartamenti sfitti a Rubiera. Aiutiamo i proprietari a dare in affitto le loro case"

Il pomeriggio del 17 aprile, alle 19, in municipio a Rubiera si terrà un incontro pubblico con gli incaricati di Acer sull’adesione al programma regionale ‘Patto per la casa’ che prevede meno tasse per chi affitta alloggi. Il Comune ha inviato oltre mille lettere ai cittadini per illustrare l’iniziativa. "Siamo ben consapevoli – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – delle difficoltà che i proprietari temono di incontrare nel dare in affitto un alloggio, soprattutto se non sono dei grandi proprietari immobiliari e non hanno dunque risorse economiche ed energie per affrontare eventuali, troppo frequenti grattacapi. Allo stesso tempo ci sono tante case sfitte e famiglie di lavoratori che potrebbero pagare un equo affitto ma che proprio non riescono a trovare casa".

Anche il Comune di Rubiera ha predisposto incentivi fiscali e un pacchetto di servizi tramite il ‘Patto per la casa’ della Regione e Acer per agevolare coloro che sono intenzionati ad affittare il proprio alloggio. "Negli ultimi anni sono molte le famiglie che non riescono a trovare una casa in affitto – sottolinea Cavallaro –. Non mancano, tuttavia, gli alloggi sfitti: secondo le nostre stime sono circa 700 gli appartamenti vuoti a Rubiera. Il Comune offre ai proprietari di case che metteranno a disposizione il proprio alloggio sfitto garanzie da un lato e incentivi fiscali dall’altro". Sull’appartamento viene attivato un fondo morosità a copertura dei canoni d’affitto e spese condominiali non corrisposti nonché delle spese legali. Viene poi offerta l’assistenza all’attivazione, alla gestione e chiusura del contratto con rientro in disponibilità dell’alloggio entro termini e condizioni prestabilite. Tutte le operazioni possono essere svolte tramite l’Acer che può essere anche il soggetto che sottoscrive il contratto di affitto. Previsto pure un piano degli incentivi fiscali.

Matteo Barca