Cavallaro:: "Comuni senza armi"

"Raccolgo volentieri l’appello alla mobilitazione del collega Matteo Nasciuti, che si trova ad affrontare la richiesta di una realizzazione di un campo agrivoltaico grande quanto 14 campi da calcio in un pezzo di territorio tra Pratissolo ed Albinea che invece vorrebbe difendere". Inizia così il post di Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, a sostegno del collega scandianese sul tema del vuoto normativo che travolge l’installazione di parchi agrivoltaici.

"Lo faccio anche pubblicamente, perché è assolutamente vero che esiste una vacatio in grado di generare mostri che si mangiano pezzi di territorio senza che i Comuni possano dire la loro. È difficile spiegare ai cittadini che il Comune può rompere loro le scatole se in casa tirano su una paretina per dividere il tinello dal soggiorno, ma non può impedire la realizzazione di una centrale a biogas, di un’antenna telefonica, di un impianto fotovoltaico. Siamo tutti favorevoli all’energia pulita, ma prima di cambiare il nostro paesaggio per sempre ci sono tanti tetti che sono ancora utilizzabili, tante aree dismesse, tante cave abbandonate che possono essere sfruttate senza sottrarre campagna", ha specificato Cavallaro.

Che così ha concluso: "Credo che su tutte queste materie sia da promuovere al più presto un incontro prima di tutto con la Regione – ha chiesto Cavallaro –, chiedendo che anche il legislatore nazionale – che è già stato messo in mora dal Tar del Lazio – si adoperi non continuando a fare provvedimenti inefficienti e offensivi di quella che è l’autonomia dei territori e delle comunità".

Il post è stato commentato da Simona Casali, presidente di Granlatte: "Io sono favorevolissima al fotovoltaico, ma non a terra sui terreni agricoli. Siamo pieni di tetti di stalle e capannoni; usiamo quelli. E facendo quegli impianti a terra si mettere in pericolo il Parmigiano Reggiano".