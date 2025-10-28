Cavallaro plaude all’opera: "Eliminerà la coda del mattino"

La conclusione dei primi espropri e l’annuncio dell’avvio dei lavori della bretella hanno comprensibilmente suscitato un certo fermento sulla sponda modenese del Secchia. Al momento i Comuni interessati sono Campogalliano, Formigine, Modena e Sassuolo. Qualche settimana fa abbiamo scritto ad AutoCs per chiedere quando i lavori interesseranno il territorio di Rubiera. Ci è stato assicurato che saremo i prossimi.

Anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro interviene nel dibattitto sulla realizzazione della bretella Campogalliano-Sassuolo alla quale è legata pure la tangenziale rubierese. Cavallaro ha ricordato che il nuovo ponte sul Secchia, con il raccordo fino alla sp51, rappresenta il primo passo concreto e indispensabile per la tangenziale di Rubiera: "Sarà l’intervento che finalmente eliminerà la colonna del mattino. Nel dibattito pubblico si è fatta spesso un po’ di confusione sulle concessioni. La concessione attualmente sub iudice presso l’Unione Europea è quella della Campogalliano–Brennero (A22). La Campogalliano–Sassuolo, invece, è cosa diversa: la concessione è stata regolarmente aggiudicata tramite gara europea alla società AutoCs che ha battuto anche una concorrente estera. E’ vero che il gestore di AutoCs è Autobrennero, la stessa società che gestisce la A22, ma si tratta di due opere distinte e autonome".

Il sindaco spiega che la ‘Bretella’ non è "una cosiddetta ‘opera connessa’ all’A22, come invece accade per altre infrastrutture di cui spesso si parla, bensì è una concessione indipendente, con l’obbligo, non solo il diritto, per AutoCs di realizzare l’opera. Un’opera, va ricordato, già in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, anche a causa della pandemia e di altre vicende note".

Per il sindaco Cavallaro ogni proposta di miglioria o integrazione progettuale sarà "ovviamente benvenuta nei limiti di quanto è possibile per un cantiere ormai ‘appaltato’ e che ha già avviato la fase di esproprio. Nel frattempo abbiamo chiesto alla Provincia di organizzare un incontro con noi e con il Comune di Reggio Emilia per definire anche il resto del tracciato, dalla sp51 fino alla via Emilia, per il quale sappiamo esistere già una soluzione tecnica. Il tempo che servirà per costruire il ponte dovrà essere utilizzato per chiudere anche questo iter così da poter liberare definitivamente il centro abitato di Rubiera dal traffico della via Emilia".

Matteo Barca