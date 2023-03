Cavallerizza, porte aperte ai bimbi

Nuovo appuntamento reggiano con "Sciroppo di teatro", rassegna per bambini e famiglie. Oggi alle 16 al teatro Cavallerizza, a Reggio, va in scena "Cipì", tratto da un testo che compie mezzo secolo di vita, di Mario Lodi, messo in scena da Teatro Evento e Zaches Teatro, insieme per dare vita ad un progetto che unisce il teatro di narrazione con il teatro performativo e di figura. Luana Gramegna e Giorgio Scaramuzzino firmano la nuova lettura di un classico, con un allestimento teatrale che farà affiorare temi e colori nascosti tra le pieghe di una delle storie più amate da tante diverse generazioni.

L’opera viene affrontata attraverso il rapporto speciale che Mario Lodi aveva con i suoi alunni. E così nasce la figura del narratore protagonista dello spettacolo: un maestro ormai vecchio che ritorna tra i banchi di scuola, dove lui stesso sedeva per affiancare i bambini nel loro percorso. Man mano che il mondo di Cipì prende vita, invade sempre più lo spazio reale, trasformandolo nelle avventure dell’uccellino. Una grande lavagna diviene finestra da dove gli alunni osservano il mondo.

Mentre alle 17, all’auditorium Masini dell’istituto Peri, in via Dante Alighieri a Reggio, è in programma "Al Signor Rodari" della compagnia "L’asina sull’isola", con Katarina Janoskova e Paolo Valli, con disegni di Emanuele Luzzati, tra piccole storie e spazi poetici.