Cavallerizza: sul palco due clown ’Il piccolo principe’ al San Prospero

Diversi appuntamenti oggi col teatro per bambini e famiglie. Al teatro Cavallerizza, a Reggio, alle 16 va in scena "La fabbrica del tempo" (foto) di Dario Cadei e Giuseppe Semeraro, regia di Michelangelo Campanale.

L’incontro tra le compagnie Principio Attivo e La luna nel letto, attente al linguaggio del corpo in scena, conduce lo spettatore in un immaginario libero da risposte certe a domande difficili, in cui due clown confliggono tra loro come nella vita confliggono la dimensione umana e quella materiale, desiderio e dovere.

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio alle 17 c’è "Il piccolo principe", rilettura del romanzo di Antoine De Saint-Exupéry.

La semplicità delle parole e della scenografia incanta e rapisce, rendendo reale il surreale mondo descritto dallo sfortunato aviatore che, per un’avaria in pieno deserto, si ritrova disperso e senza altri contatti col mondo esterno, fatta eccezione per uno strano ometto venuto da un pianeta sconosciuto.

Al teatro di Brescello oggi alle 16 viene proposto "GGG. Il grande gigante gentile" di Roald Dahl, produzione della Fondazione Aida.

a.le.