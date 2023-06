Cavalli Cocchi svela i segreti

Una serata speciale a favore della Fondazione GRADE Onlus alle 19,30 ai Chiostri di San Pietro, In programma un aperitivo – spettacolo con la presentazione del libro di Gigi Cavalli Cocchi (foto) “Il respiro del tamburo”, un’opera ricca di storie e aneddoti della lunga e importante carriera artistica del batterista reggiano. "Quali sono i punti di contatto tra Luciano Ligabue e Giovanni Lindo Ferretti? Quali - spiega il celebre batterista - le affinità tra i Genesis e i CCCP fedeli alla linea? Quali sono i gesti scaramantici dei grandi artisti? Come mai Reggio è da sempre una fucina di grande musica e musicisti? Queste risposte e tantissime storie legate alla musica ho avuto modo di raccoglierle e raccontarle, attraversando oltre 40 anni di evoluzione del rock in Italia". Ad accompagnarlo con la musica suonata, sempre strettamente legata agli episodi raccontati, ci sarà Francesco Ottani talentuoso cantante reggiano. Ingresso con consumazione: 15 euro. Info: 0522 295059, www.grade.it