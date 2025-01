Cavallini prestato al Lecco. La Regia osserva De Luca

A dieci giorni dal gong finale del calciomercato invernale (c’è tempo fino alla mezzanotte tra il 2 e il 3 febbraio) è arrivata la seconda uscita per la Reggiana: è ufficiale l’approdo in prestito fino a giugno del terzino sinistro Giacomo Cavallini al Lecco (Serie C). Ai lombardi serviva un laterale dopo il passaggio di Beghetto al Vicenza e hanno optato per il 20enne. Per Cavallini, quest’anno, solo 44’ in B e 77’ in Coppa Italia. In generale sta entrando nel vivo il mercato della Serie B, con un effetto domino che presto potrebbe riguardare la Reggiana che deve ridurre la rosa, ma stando con le antenne dritte per eventuali occasioni. Sono 28 gli elementi attualmente a disposizione di mister William Viali, compresi i tre portieri. All’inizio del mercato il direttore sportivo Marcello Pizzimenti disse che "26 potrebbe essere il numero giusto, portieri inclusi", quindi potremmo aspettarci almeno altre due uscite, anche di più in caso di altri innesti. Per il terzino sinistro si era fatto anche il nome di Quagliata della Cremonese: è andato al Catanzaro, coi lombardi che a loro volta hanno preso dal Cagliari l’ex Modena Azzi.

Sull’altra corsia, invece, non è da escludere il "solito" Vicenza per Fiamozzi: occhio agli ultimi giorni. Capitolo attaccanti: una volta partito Okwonkwo (al Cittadella), servirebbe un’altra uscita per prendere eventualmente una punta. Piace sempre De Luca della Cremonese: anche il Bari, infatti, è interessato, ma i pugliesi intanto hanno preso in prestito dal Pisa lo "squalo" Bonfanti. De Luca potrebbe lasciare Cremona nel caso arrivi in Lombardia un’altra punta: si fa il nome di Borrelli del Brescia. Saranno determinanti le ultime ore di mercato.

Nel mentre il Palermo, prossimo avversario della Reggiana, ha trovato l’accordo con l’entourage di Pohjanpalo del Venezia sull’ingaggio, e ora si tratta a oltranza col club veneto (i tifosi lagunari hanno manifestato con striscioni il loro malumore sulla trattativa). Tra le altre operazioni si segnala un nuovo portiere per la Salernitana: Christensen dalla Fiorentina.

Tornando ai granata: domenica, alle ore 15, arriva il Palermo, e arbitrerà Matteo Marchetti di Ostia Lido (un precedente in B con la ‘Regia’, vittoria per 1-0 nel 2020 sul campo del Cosenza), coadiuvato da Barone di Roma e Giuggoli di Grosseto. Quarto ufficiale Sfira di Pordenone; al Var Di Paolo di Avezzano, e come Avar Pagnotta di Nocera Inferiore. Prevendita: 1773 biglietti venduti, di cui 1470 ai palermitani.

Per Vergara e compagni oggi allenamento pomeridiano, e domani e sabato al mattino a porte chiuse.