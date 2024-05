Cavedagna (Fd’I) si presenta all’Astoria

Contestualmente alle elezioni amministrative si andrà alle urne anche per le Europee. Inizia dunque il tour sui territori da parte dei candidati. Si inizia oggi con Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia: il bolognese e unico emiliano candidato per il collegio della regione, sarà all’Hotel Astoria alle 11 di stamattina. Con lui ci saranno il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei e il coordinatore provinciale Fd’I Alessandro Aragona.

Sono quattro i candidati reggiani per Bruxelles: Sabrina Pignedoli che tenta il bis con il MoVimento 5Stelle, Antonio Cenini di Forza Italia, Daria De Luca per Stati Uniti d’Europa (la coalizione di Psi, Italia Viva e +Europa) e Natale Cuccurese per Alleanza Verdi Sinistra.