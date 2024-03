Cavi tranciati durante i lavori. Blackout tra Ospizio e Rosta

Blackout tra via Emilia Ospizio e alcune zone della Rosta ieri mattina, causato da alcuni cavi elettrici tranciati nel corso di alcuni lavori di escavazione per posare la fibra ottica. Un centinaio di utenze sono rimaste senza luce all’improvviso. I disagi nelle abitazioni dei quartieri a ridosso, sono stati enormi. E c’è stato anche qualche momento di paura in una palazzina, dove un uomo anziano è rimasto bloccato in ascensore.

Non solo privati, ma anche esercizi commerciali hanno avuto danni dovuti al disservizio. Tra questi la ‘Gelateria 90’ che, complice il fermo delle macchine per diverse ore, ha dovuto buttare diversi quintali di gelato e centinaia di torte. Il titolare Matteo Bondavalli, come ha spiegato ieri a Reggionline, chiederà i danni. L’imprenditore ha chiamato anche i carabinieri che hanno redatto un verbale alla ditta (esterna ad Enel e che nulla hanno a che vedere coi lavori preannunciati in centro storico qualche giorno fa e che proseguiranno anche nella giornata di venerdì nelle zone attorno al teatro Valli) che conduce il cantiere per conto di Lepida.

L’elettricità è saltata intorno alle 10,30. Un blackout di diverse ore. Il disservizio è stato ripristinato, in alcune zone, anche nel pomeriggio alle 15. Si è dovuto infatti sospendere l’alimentazione attuale tramite gruppo elettrogeno per allacciarsi temporaneamente a quella tramite rete elettrica.