Caviglia fratturata a lavoro Vittima un operaio 30enne

Frattura multipla alla caviglia destra: questo è l’esito, purtroppo, di un brutto incidente sul lavoro avvenuto ieri allo scatolificio La Veggia, in via Bora, a Roteglia di Castellarano. Vittima un dipendente di 30 anni reggiano, residente a Castellarano. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio e l’allarme è stato lanciato attorno alle 14: sul posto sono intervenuti gli operatori della medicina del lavoro e i carabinieri di Castellarano.

Il 30enne, stando ai dettagli riportati sulla dinamica, è rimasto schiacciato da uno dei due assi del carrello elevatore, all’altezza della caviglia destra. L’impatto e la successiva pressione gli hanno procurato fratture multiple, in conseguenza delle quali è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, per i dovuti accertamenti ma fortunatamente non in pericolo di vita.

"Questo non toglie che si tratti di un infortunio grave, che compromette seriamente l’arto inferiore della vittima – puntualizza subito Antonio Romanelli, direttore della Medicina del Lavoro presso l’Ausl di Reggio –. Senza dubbio quindi manderemo avanti le dovute indagini, per capire come sia potuto succedere". Quantomeno il giovane non ha riportato traumi ancora più forti, come spesso - e purtroppo - avviene in simili ambienti di lavoro.