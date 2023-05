Cavola, 900 abitanti senza dottore "Bisogna aprire un ambulatorio"

Cercasi medico per gli abitanti di Cavola. Con la rinuncia della dottoressa Patricia Marino, da 15 giorni circa 900 abitanti di Cavola e dei paesi limitrofi sono senza medico di base. Interpretando i loro disagi il sindaco di Toano, Vincenzo Volpi, d’intesa con l’Ausl, li ha convocati per venerdì alle 20,30 al Cavola Forum per cercare una soluzione a questo problema.

Il problema della carenza di medici di base a Toano è sorto alcuni anni fa con la morte del dottor Maurizio Ubaldi. Sono state trovate soluzioni temporanee per il terzo medico, ma non definitive a causa della mancanza di medici abilitati per tale servizio. Al riguardo è atteso un bando in luglio. Cavola è priva del medico di base da quando la dottoressa Marino ha lasciato l’incarico il primo maggio, mentre il capoluogo e le frazioni di Cerredolo e Quara godono di un servizio migliore con l’attività ambulatoriale.

Inoltre per gli abitanti di Cavola è stata sospesa la possibilità di avvalersi, seppure con disagio soprattutto per le persone anziane (considerate le distanze, oltre alle maggiori difficoltà nel periodo invernale), dei dottori Cavalletti e Corbelli, presenti nel comune di Toano, a seguito del raggiungimento del numero massimo di pazienti consentiti in base alle normative sanitarie.

La situazione è giudicata inaccettabile e preoccupa moltissimo gli abitanti di Cavola."Sappiamo che per tamponare l’emergenza e, in attesa che venga nominato un sostituto della dottoressa Marino, è stato attivato il servizio Nat (Nucleo di assistenza territoriale) che risulta però piuttosto macchinoso - si legge in una nota di Quartadimensione, biblioteca di Cavola -, soprattutto per le persone anziane. Sollecitiamo tutti gli Enti coinvolti a garantire un servizio di medicina di base adeguato e all’Amministrazione di Toano di aprire un ambulatorio nel paese di Cavola. Confidiamo nell’impegno del Comune e dell’Ausl".

