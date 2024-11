Cavola, Festa del tartufo: "Certificazione di qualità richiesta dalla Pro loco"

Tartufo certificato a Cavola di Toano: "Abbiamo chiesto la certificazione di qualità, questa è l’importante novità che accompagna la 36° edizione della Festa del tartufo di Cavola". Lo annuncia il presidente della Pro loco, Elia Corbelli il quale ricorda che l’appuntamento è per questa domenica: gli stand della mostra del tartufo e degli altri prodotti tipici verranno allestiti presso il Cavola-Forum. La festa si replica poi domenica 17.

"Anche quest’anno l’impegno dei volontari è enorme – aggiunge – circa una quarantina ma forse anche di più, lavoreranno divisi nei vari stand. Allestiremo banchi del tartufo, del Parmigiano-Reggiano, dei funghi. Poi ci saranno giochi per bambini, faremo i ciccioli, ci sarà il vin brulé, avremo le castagne. Tutti prodotti tipici locali, raccolti sul territorio in questa stagione".

Domenica mattina alle ore 9.30 il taglio del nastro con il sindaco Leonardo Perugi e altre autorità locali si aprirà la 36esima edizione delle fiera; alle 9.45 si potrà partecipare all’escursione ’Sui passi dei Ceccati’ e all’inaugurazione della mostra di auto storiche. Per l’intera giornata è possibile visitare la mostra micologica ’Funghiamo’ allestita a cura di Franco Chiarabini e Nello Ibatici. Alle 10 ci sarà la dimostrazione della cottura dei ciccioli in modo tradizionale, con il paiolo alimentato a legna, e alle 10.30 l’esibizione della Banda di Cavola. Alle 11, la sede della scuola elementare Salati ospiterà la presentazione del libro ’Alle sorgenti della nostra storia’. Giochi e divertimento per i bambini. Alle 12.30 il pranzo a base di tartufo e funghi presso lo stand della Pro Loco al CavolaForum e alle 15 uno spettacolo con la Banda di Cavola.

