Cavola in festa: ecco la palestra "Sarà un punto vitale del paese"

Grande festa a Cavola per l’inaugurazione della palestra con la partecipazione di cittadini di ogni età e alla presenza delle autorità amministrative e scolastiche.

Al taglio del nastro della nuova palestra dell’Istituto comprensivo ‘Ugo Foscolo’ il sindaco Vincenzo Volpi ha espresso grande soddisfazione affermando: "Finalmente dopo un intervento consistente, che ha portato al consolidamento strutturale e all’adeguamento alle norme antincendio e antisismiche, oggi la nostra comunità, i ragazzi e le ragazze possono contare su una palestra più sicura, accogliente, moderna e molto bella. Una struttura funzionale, luminosa, in grado di ospitare iniziative ed eventi vari, non solo sportivi, che già oggi ha dimostrato di essere un punto di incontro e di vitalità per il paese". Giammaria Manghi, segretario Presidenza della Regione Emilia Ropmagna, ha rimarcato la vicinanza della Regione ai Comuni montani, che si riflette concretamente anche sulla valorizzazione delle strutture scolastiche e di quelle sportive.

Ha ricordato come lo sport sia a sua volta veicolo fondamentale di crescita e sviluppo dei giovani sotto tutti i punti di vista. Erano presenti inoltre: Elio Ivo Sassi, Sindaco di Villa Minozzo e Consigliere delegato della Provincia di Reggio Emilia; Aronne Ruffini, Vicesindaco di Vetto; Dante Rabacchi, Vicesindaco di Villa Minozzo; Morena Bizzarri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Toano; diversi docenti e genitori. E’ seguito un divertente momento conviviale.

s.b.