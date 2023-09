Cavola, l’asilo lo offre Emilbanca

TOANO

di Settimo Baisi

Prosegue la tradizione della ‘casa madre’, che oggi si potrebbe definire comunemente ‘banca di comunità’, quell’Emilbanca nata da un istituto bancario che ha fatto la storia di Cavola di Toano e dove le tradizioni restano sempre ben radicate.

Domani, vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico 2023-2024, grande festa a Cavola per la consegna ufficiale della nuova sede temporanea della scuola d’infanzia, data appunto in comodato da Emilbanca in attesa che venga realizzata la nuova sede in altra area sulla base di un progetto finanziato con i fondi previsti dal Pnrr.

Poichè la vecchia sede, divenuta insicura, deve essere demolita per poter iniziare la nuova costruzione, era necessario trovare una soluzione, arrivata con la concessione di attrezzati locali da parte di Emilbanca presso la sede della stessa banca.

Un importante esempio di collaborazione tra privato e pubblico che diventa veicolo di autopromozione.

E come se non bastasse, domani pomeriggio alle ore 17,00, in occasione della visita alla nuova scuola dell’infanzia, l’Emilbanca offre gentilmente anche un rinfresco a tutti i presenti: autorità, cittadini e, soprattutto i genitori dei bimbi che da domani frequenteranno proprio quella scuola.

Il grande evento è importante non solo per la comunità di Cavola ma per l’intero comune di Toano , considerato il coinvolgimento delle scuole dove non manca il prezioso contributo dell’ex dirigente dell’Istituto comprensivo di Toano, docente Silvia Razzoli, oggi impegnata su altri temi all’università.

Interverranno all’incontro festoso di consegna dei locali da parte dell’istituto di credito, ovviamente i dirigenti dello stesso istituto, il sindaco di Toano Vincenzo Volpi, Morena Bizzarri dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Toano, il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi in qualità di presidente dell’Unione Comuni dell’Appennino e una rappresentanza di insegnanti delle scuole della frazione di Cavola.

Molto atteso sarà l’intervento dei vertici di Emilbanca a cui seguirà la consegna ufficiale dei locali che costituiranno la nuova sede della scuola dell’infanzia di Cavola di Toano, in attesa che con il finanziamento del Pnrr venga realizzata la nuova sede.

L’incontro, come tutte le feste, si concluderà con un ricco rinfresco, sempre offerto dalla banca.