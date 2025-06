Cavola trionfa al 94' su rigore: Messori decisivo contro Gatta

CAVOLA

1

GATTA

0

CAVOLA: Borges, Bucci, Manini, Bruno, Corbelli, Brevini, Cilloni, Altariva, Messori, Scarlata, Gatti. A disp.: Parizzi, Mazzacani, F.Borgonovi, G.Borgonovi, N.Borgonovi, Ferrari, Ibatici, Lo. Gilioli, Lu. Gilioli. All.: D.Borgonovi

GATTA: Chiriac, Spigoni, A.Favali, Meucci, Capanni, Tambussi, F.Favali (35’st Zannoni), Cornacchia, Grasso, Farinelli, Caselli (15’st Toni). A disp: Baroni, Muzhaqi, Portioli, Reggioni, Giampellegrini, Boulalam, Bedeschi. All.: Bianchi

Arbitro: Lusetti

Rete: Messori al 49’st su rigore.

Note: ammonito Spigoni. Chiriac para un rigore a Scarlata al 25’pt. Nei Giovanissimi vince il Gatta 1-0: rete nella ripresa di Motta con un bel destro a giro.

Ritorna di gran carriera in pista il Cavola: vittoria all’ultimo respiro, su rigore e al minuto 94, e gruppo D che comincia alla grande per i rossoblù, in un campo sportivo con striscioni ed entusiasmo dopo i tanti anni di astinenza dal torneo.

Nella ripresa ecco i due episodi chiave. Prima rigore per i locali ma Chiriac ipnotizza Scarlata (70’), poi fallo di Spigoni su Scarlata (foto) e altro penalty: all’ultimo respiro, come detto, Messori non sbaglia.

Il prossimo turno: Cavola impegnato al parrocchiale col Leguigno, ferito dopo il primo kappaò, e Gatta in casa con la Borzanese, che nel primo turno ha riposato ed è pronta a scendere in campo come al solito per arrivare fino in fondo.