Cavòn, i resti di Ganassi tornano alla sua famiglia

di Antonio LecciSi chiude un cerchio storico, una pagina buia per la famiglia di Aristide Ganassi, nella cui tomba di famiglia, al cimitero di Baiso, ci sono foto e nome ma nulla all’interno. Lunedì, al cimitero di Campagnola, i nipoti di Aristide – una delle vittime uccise dell’immediato dopoguerra dai partigiani – riceveranno i resti recuperati dal Cavòn e riconducibili al medico, all’epoca responsabile del presidio sanitario di Castelnovo Monti. Si tratta del teschio, che l’esame del Dna ha confermato essere quello di Ganassi. I carabinieri del Ris di Parma e del nucleo operativo di Reggio isoleranno il teschio dalla cassettina in cui si trova, per poi affidarlo ai parenti.

"Lo riporremo in una cassa zincata – conferma la nipote Barbara Ganassi – per poi trasferirlo al cimitero di Baiso, dove da tempo mio padre Ferruccio e mia zia Paola avevano preparato lo spazio, nella tomba di famiglia. Entrambi i figli non sapranno mai questa verità emersa di recente, grazie a nuove indagini della Procura di Reggio. Mio padre è deceduto nel 2020, mentre sua sorella Paola è scomparsa un paio di mesi fa. Quando avvenne il riconoscimento lei, che abitava a Roma, non stava per bene. Attendevamo una sua ripresa per darle una notizia che l’avrebbe emozionata molto. Ma ci ha lasciato prima…".

Saranno dunque in nipoti, in particolare Barbara, a occuparsi del trasferimento dei resti del nonno a Baiso, dove il medico venne catturato e poi ucciso, ottant’anni fa. Il corpo, con quelli di altre diciassette persone, venne sepolto alle porte di Campagnola, nel cosiddetto Cavòn. I delitti avvennero subito dopo la Liberazione: i partigiani iniziarono a rapire fascisti, o presunti tali, per farli sparire come atto di vendetta.

"Ma mio nonno era un medico: curava tutti, senza distinzione di idee, politica, cultura, pensiero… Chissà perché venne ucciso. Forse volevano colpire persone in vista del paese", commenta la nipote. Solo nel 1991, grazie a una segnalazione anonima che indicava dove scavare, vennero recuperati diciotto resti scheletrici.

"Ora, finalmente, potremo mettere i resti recuperati nella tomba del nonno" dice Barbara Ganassi. Che poi riflette: "Ogni tanto mi chiedono se saremmo pronti a perdonare coloro che hanno compiuti quei delitti, facendo sparire i corpi per decenni. Io credo che il perdono andrebbe dato da coloro che il torto l’hanno subito, non dagli eredi".