Cavriago, furto del fondo cassa in bar a Corte Tegge

Cavriago (Reggio Emilia), 7 luglio 2023 – Ancora un furto ai danni di un locale pubblico. E’ accaduto nella notte a Cavriago, dove i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in via Curiel, in località Corte Tegge, dove era stato segnalato l’ennesimo blitz dei soliti ignoti. Sul posto è stato verificato che i ladri avevano forzato la porta d’ingresso di un bar, per poi puntare ai soldi del registratore di cassa, con all’interno alcune centinaia di euro. Era proprio il fondo cassa il principale obiettivo degli intrusi. I ladri sono poi fuggiti col bottino, in fretta, ben sapendo che poteva essere attivato un sistema d’allarme che avrebbe fatto intervenire in breve tempo i titolari del bar e le forze dell’ordine. I carabinieri stanno indagando sull’episodio. Al bottino in denaro va aggiunto pure il danno provocato alla porta, forzata dai ladri per poter entrare nell’esercizio pubblico.