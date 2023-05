Cavriago, furto di denaro alla sala slot

Cavriago (Reggio Emilia), 6 maggio 2023 - Nuovo furto in un locale pubblico reggiano. Verso le cinque della scorsa notte i carabinieri sono intervenuti a Cavriago, in via Ernesto Arduini, dove era stato segnalato il furto in una sala slot. Sul posto i carabinieri della locale caserma hanno accertato che poco prima i ladri avevano forzato la porta d'ingresso, riuscendo ad entrare all'interno dei locali che ospitano la attività commerciale. Secondo i primi controlli, gli intrusi hanno rubato una macchina cambia monete, che era ancorata al muro, contenente denaro in corso di quantificazione. Il danno complessivo è di alcune migliaia di euro. I ladri avevano studiato il colpo, tenendo pure conto dei tempi necessari per scardinare al macchinetta coi soldi dalla parete, dove era stata fissata proprio per evitare il furto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, anche con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza attivi nella zona.