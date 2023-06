Cavriago, strappano marsupio e rubano soldi a un 14enne

Cavriago (Reggio Emilia), 13 giugno 2023 – Si trovavano in compagnia di amici quando hanno avvicinato un minorenne al quale hanno strappato il marsupio, impossessandosi di una cinquantina di euro per poi allontanarsi nonostante le implorazioni della giovane vittima a restituirgli i soldi. E’ accaduto una decina di giorni fa nella val d’Enza reggiana. I carabinieri di Cavriago, che hanno indagato sulla vicenda, hanno identificato due minorenni, di 15 e 17 anni, denunciati al tribunale dei minori di Bologna per concorso in furto con strappo. I presunti ladri si trovavano con amici – risultati estranei al reato – in una struttura sportiva. Hanno avvicinato un 14enne seduto poco distante da loro. Il 15enne avrebbe strappato il marsupio dalle mani della vittima, arraffando i soldi che vi erano all’interno, poi passati al 17enne. I due giovani si sono poi allontanati. Il derubato ha informato i genitori, per poi sporgere querela ai carabinieri, con le indagini che hanno portato ai due minorenni e alla relativa denuncia.