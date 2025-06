Cavriago: epicentro del ciclismo giovanile con Trofeo Bardiani e altri eventi

Cavriago punto d’incontro per il ciclismo giovanile, con le iniziative dedicate alle categorie Esordienti e Giovanissimi, che hanno coinvolto 240 adolescenti e preadolescenti. Il programma ha annotato lo svolgimento dell’ottavo Trofeo Bardiani Csf, dell’11esimo Gran Premio Diffusione Tessile, del 4° Memorial Aldo Pattaccini e del’11esimo Gran Premio Sider Press, con l’organizzazione del locale Sc. Cavriago. In particolare è stata la categoria l’Esordienti primo anno che ha visto i giovani atleti reggiani entrare tra i primi dieci: terzo posto per Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000 Litokol Rubiera e decimo posto per Andrea Gentili (Sc. Cavriago).

L’anello di gara ha toccato vari punti della cittadina, per un totale di 39 chilometri con una media di 35 km/h. I partecipanti sono stati 53. Vittoria per Alessandro Bellettini (Pedale Azzurro), 2° posto per Edoardo Stefanini (Uc. Coltano). Negli Esordienti 2° i partecipanti sono stati 60, 46 i chilometri percorsi alla media di 37 km/h. Successo per Lorenzo Iazzi (Madignanese), 2° Diego De Stefano (Butese), 3° Matteo Galamini (Cotignolese). Per la batteria degli Allievi ben 128 corridori provenienti dall’intera regione, su un percorso misto e impegnativo di 77 chilometri alla media di 40 km/h. Alloro per Andrea Mori (Iperfinish), 2° Lorenzo Luci (Iperfinish), 3° Tommaso Fogli (Empolese). Nel prossimo finesettimana attività giovanile per Allievi a Valsamoggia (Bologna) e a Castiglione Pepoli (Bologna) per gli Esordienti.

Massimo Tassi