Cavriago, estrae un coltello durante una lite stradale

Reggio Emilia, 15 luglio 2023 – Stava passeggiando col cane, a Cavriago, quando un quarantenne ha notato arrivare a forte velocità un furgone, che gli ha tagliato la strada in rotatoria. Ne è scaturito un diverbio tra il pedone e un 37enne di origine nordafricana, che era alla guida del veicolo. Lo straniero ha poi estratto un coltello con cui è rimasto ferito il pedone, alla mano sinistra, alzata per cercare di parare il colpo e per difendersi. Poco dopo il ferito ha chiesto l’intervento dei carabinieri, mentre l’ambulanza portata il pedone in ospedale per le medicazioni. E’ stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Si è poi risaliti allo straniero armato di coltello, denunciato per lesioni personali aggravate. E’accaduto giovedì verso le 19 in via Repubblica a Cavriago. Dopo il passaggio a forte velocità del veicolo, il pedone ha notato poco più avanti il furgone in sosta in un cortile. All’autista è stato detto di stare più attento alla guida. Ma la reazione del magrebino non è stata affatto amichevole, estraendo il coltello con cui il pedone è stato ferito. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato al feritore e alla sua denuncia alla magistratura.