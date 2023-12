Cavriago, ladri di birra e liquori al bar di via Poletti

Cavriago (Reggio Emilia), 14 dicembre 2023 – Ladri in azione, ancora una volta, ai danni di un locale pubblico. Quasi non passa notte che non vi siano furti in bar o negozi nel Reggiano. Nella notte, poco dopo le quattro, i carabinieri sono intervenuti a Cavriago, in via Poletti, per un sopralluogo in seguito a un furto messo a segno da persone ancora ignote. I ladri hanno forzato la porta di accesso del bar, per poi entrare nei locali per rubare bottiglie di birra e di liquori. Hanno puntato anche al denaro del fondo cassa, che pare fosse di modestissimo valore. Quando è scattato l’allarme sono intervenuti i titolari del locale con le forze dell’ordine. Ma i ladri sono riusciti a fuggire con il bottino. Si indaga per cercare di risalire agli autori del furto notturno, che allunga ulteriormente l’elenco di intrusioni in negozi e bar avvenuti nelle ultime settimane a Reggio e in diversi paesi della provincia. Oltre al denaro, sembrano essere molto "ricercati" anche tabacchi, confezioni di liquori e generi alimentari in genere.