Cavriago, nuovo sito del Multiplo per navigare tra eventi e progetti

È online il nuovo sito del Multiplo, il centro culturale-biblioteca comunale. Si tratta in realtà di un portale che rende possibile navigare tra gli eventi, i progetti, le novità, le iniziative organizzate e anche co-progettate dallo staff con le numerose realtà del nostro territorio. In precedenza per informare la cittadinanza era usato soprattutto il social Facebook, ma anche Instagram. Per essere sempre aggiornati sugli eventi del centro culturale adesso è possibile iscriversi alla newsletter. Il prossimo importante evento in programma è domani alle 18 con uno degli incontri del Cantiere MuDiCa - Museo di Cavriago. Insieme a Graziano Maino e Irene Sorrentino (cooperativa Pares di Milano, esperti in facilitazione dei processi partecipati) si inizieranno a definire quali saranno gli itinerari ’sentimentali’ del MuDiCa dedicati all’esplorazione di luoghi, eventi e personaggi del paese.