Tradita dagli ‘amici’: perde il portafogli in auto, prendono il bancomat e prelevano

Cavriago (Reggio Emilia), 13 ottobre 2030 – Hanno rinvenuto casualmente un portafogli smarrito, impossessandosi del bancomat e prelevando denaro per una somma di 640 euro. Con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carta di credito, in concorso, i carabinieri di Cavriago hanno denunciato un uomo 36enne e una donna di 47 anni, presunti destinatari del denaro prelevato a danno di una donna di 61 anni, che lo scorso maggio aveva smarrito il portafogli mentre le veniva dato un passaggio in auto da un conoscente, poi risultato essere uno degli indagati.

Forse la 61enne ha smarrito il portafogli in auto. Ma chi lo ha ritrovato non lo ha restituito, ma ha approfittato della carta di credito per effettuare tre prelievi nell’arco di due giorni. La proprietaria ha sporto denuncia in caserma, facendo avviare le indagini. Sono state acquisite le immagini con le persone che effettuavano i prelievi. E nel riconoscimento fotografico la vittima ha fornito utili indicazioni agli investigatori. Si è arrivati all’uomo e alla donna, ora denunciati alla magistratura.