Cavriago, prelievi di denaro e acquisti col bancomat dell'amico

Cavriago (Reggio Emilia), 4 dicembre 2023 – Per cinque mesi, da aprile a settembre, un 21enne avrebbe utilizzando il bancomat di un amico, ignaro dell'accaduto, effettuando diversi prelievi di denaro e acquisti di materiale elettronico, per un importo totale di oltre 12 mila euro. Ma è stato tradito dall’uso della fidelity card al momento degli acquisti. Così le indagini dei carabinieri, di fronte alla denuncia del titolare del conto che aveva notato l’ammanco di denaro, hanno permesso di risalire al presunto utilizzatore del bancomat. Parte del materiale elettronico è stato sequestrato, mentre il 21enne si è ritrovato con una denuncia per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Risalire a fine settembre la denuncia della vittima, segnalando i vari pagamenti effettuati a sua insaputa. Si è risaliti agli sportelli automatici bancari usati per i prelievi, ma anche ai negozi in cui il bancomat era stato utilizzato per fare acquisti. Si è risaliti al giovane, amico della vittima, con cui aveva giocato insieme a calcio. Una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire parte del materiale acquistato illecitamente.