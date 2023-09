Cavriago, rapinato dell'orologio dopo un incidente

Cavriago (Reggio Emilia), 28 settembre 2023 – Ancora in azione i rapinatori di orologi ai danni di anziani. Ieri sera verso le 20 a Cavriago, in via Aldo Moro, sono intervenuti i carabinieri in seguito a una rapina ai danni di un ottantenne residente in paese, che si era visto sfilare l’orologio d’oro che aveva al polso. Il malvivente, a bordo di una vettura di colore scuro, ha leggermente tamponato l’auto del pensionato. Quest’ultimo è sceso dalla vettura per chiedere spiegazioni ed è stato aggredito, gettato a terra mentre gli veniva sfilato l’orologio dal polso, del valore di almeno duemila euro. Ottenuto il bottino, il rapinatore è poi risalito in auto per fuggire con l’orologio. La vittima, pur se molto spaventata, non sembra aver riportato traumi fisici, tanto che per l’ottantenne non sono state necessarie cure mediche immediate. I carabinieri stanno ora indagando per cercare di risalire all’autore della rapina, messa a segno con uno stratagemma (quello dell’incidente) che è già stato usato anche per attuare furti o truffe.