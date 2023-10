Cavriago, spray al peperoncino contro operatore del centro rifiuti

Cavriago (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 – Un operatore del centro raccolta rifiuti di Cavriago, nel transitare nei pressi della struttura al di fuori dell’orario di lavoro, ha notato un uomo che stava cercando di scavalcare la recinzione, per entrare. Si è fermato e ha chiesto spiegazioni all’individuo, con quest’ultimo che aveva reagito, dando vita a una lite. Era accaduto a luglio. Lo sconosciuto ha poi reagito spruzzando spray urticante sul volto dell’operatore, il quale si è poi rivolto ai carabinieri per sporgere querela. Le indagini dei carabinieri di Cavriago hanno portato all’identificazione del presunto aggressore, un uomo di 42 anni, residente a Reggio Emilia, che è stato denunciato alla magistratura per il reato di percosse. La vittima, un 51enne abitante a Cavriago, non sembra aver riportato conseguenze fisiche dal contatto con lo spray al peperoncino, tanto che non dopo l’episodio in questione non aveva fatto ricorso alle cure sanitarie.