Cavriago, tre feriti nello schianto a Corte Tegge

Cavriago (Reggio Emilia), 1 dicembre 2023 - Sei persone coinvolte, con tre di loro finite in ospedale, nel tardo pomeriggio, in un incidente stradale accaduto in via Prati Vecchi in località Corte Tegge a Cavriago, al confine con la città capoluogo. Uno schianto che ha coinvolto quattro vetture. Ad avere la peggio una donna di 56 anni, che è stata raggiunta dai soccorsi sanitari e portata in ospedale a Reggio in ambulanza, con traumi giudicati di media gravità. Ferita anche una ragazzina di 15 anni e una donna di 48 anni, con traumi apparsi piuttosto lievi. Nessuna conseguenza fisica per tre uomini di 29, 31 e 59 anni di età. Per loro non c’è stato bisogno del trasporto in pronto soccorso. Evidenti i disagi al traffico in un tratto di strada già ben noto per essere stato più volte teatro di incidenti. Sono state mobilitate le forze dell’ordine per effettuare i rilievi tecnici e per dirigere il traffico.