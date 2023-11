Cccp al Rosebud per il nuovo film

Stasera alle 18,45 e alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, viene proposto "Kissing Gorbaciov", uscito quest’anno con regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife. Una prima visione (che si collega alla mostra "Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla Linea 1984-2024" aperta ai Chiostri di San Pietro) che sarà riproposta pure lunedì alle 21 e il 29 novembre alle 21. Alla prima proiezione di oggi sono attesi in sala i registi con Massimo Zamboni, Giovanni Lindo Ferretti e Annarella Giudici. Alle 21, invece, attesi i registi in dialogo con Max Collini.

Alla serata del 29 novembre Danilo Fatur in dialogo con Collini. Il documentario racconta gli oltre 3.500 km tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca, per scoprire l’incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi fino ad allora divisi.