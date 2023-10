Cccp, felicitazioni!. Disciplina, memoria, anima: la mostra iconica ai Chiostri

Disciplina. Il percorso inizia con il passo cadenzato e tremendo di tre nere sagome di VoPos, la polizia di stato dell’ex Ddr. Memoria. Nel ventre dei Chiostri di San Pietro cavalli di frisia accerchiano un frammento di Muro di Berlino e una vecchia Trabant color panna. Anima. Gli scatti dentro un casolare di campagna a Fellegara mostrano quattro amici punk, allampanati e ingenui, con la verve giovanile dell’avanguardia.

Sono tre parole chiave (disciplina, memoria, anima) per chi da oggi (dal giovedì alla domenica e festivi, 10-19, 15€) vorrà entrare in quell’altrove che sono stati, e sono ancora oggi, i Cccp, la band punk più iconica della storia italiana. Lo scenario dei Chiostri di San Pietro (la mostra ’Felicitazioni Cccp-Fedeli alla linea’ è aperta fino all’11 febbraio) è lo stesso che ospitò dieci anni fa lo spettacolo ’barbarico’ dei 22 cavalli di Giovanni Lindo Ferretti. Una sua passione non ancora domata. "E ci sono molto affezionato a questo luogo", rimarca sorridendo sotto due folti baffi a ferro di cavallo, taglio quasi clericale sulla nuca.

Incontenibili Cccp, che per raccontarsi e, in parte, raccontare noi stessi, si sono presi tutte le 28 sale a disposizione del complesso monastico. Su questi 1.800 metri quadri d’esposizione si passa dai memorabilia delle origini al primo piano dei chiostri, in cui per ogni sala si celebra un disco (fotografie e stampe inedite, appunti su cartoline mai spedite, prime edizioni consunte di Lp, disegni e schizzi raccolti in mezzo mondo, una statua brutalista alta più di tre metri...) al piano superiore tutto dedicato alle installazioni artistiche e alle grandi tematiche dei Cccp (un “muro della vergogna“ con i titoli di giornali dell’epoca più strillati, una raccolta dei vestiti kitch e magnifici di Annarella, la ’soubrette benemerita’, una sala dove i fili di un grande mixer si aggrovigliano tra loro sul soffitto e in sottofondo passa un inedito: Onde).

Una chicca tutta reggiana al piano terra, voluta da Massimo Zamboni: il grande tavolo massiccio che stava a Palazzo Masdoni, ex sede del Pci, riaperto pochi mesi fa per celebrarne la storia. Altra chicca ancora più reggiana: una intera sala di scatti del maestro Luigi Ghirri in quell’estate del 1990 a Villa Pirondini, con i Cccp impegnati a registrare ’Epica Etica Etnica Pathos’, il loro ultimo sforzo prima dello scioglimento. Ma anche al piano superiore non mancano i momenti perturbanti. Come lo è attraversare un corridoio buio, osservati dalle gigantografie di austeri dirigenti dell’ex regime sovietico (il direttore tecnico della mostra qui si è commosso, ricordando l’inno della Ddr ascoltato da bambino alla tv, parola di Massimo Zamboni).

Gli allestimenti della mostra sono a cura di Stefania Vasques, una compagna di un viaggio durato un anno, perché tanto ci è voluto per allestire la mostra, racconta Annarella Giudici.

Altra pietra miliare di questo evento sarà l’album ’Felicitazioni! Cccp - Fedeli alla linea. 1984 - 2024’, disponibile in versione vinile, cd e box deluxe in edizione numerata e limitata da domani per Universal Music (già da oggi nello shop dei Chiostri di San Pietro), che contiene 18 brani storici dei Cccp e si congiunge alla mostra, ripercorrendone le sale e divenendone la traccia sonora e permanente. A ciò si aggiungono anche le ristampe degli album in studio, in cd e vinile, in una nuova versione rivisitata (via Universal Music), il libro-catalogo di 460 pagine edito da Interno4, il nuovo apparato iconografico per il merchandising, e poi le due date (21 e 22 ottobre) del ’Gran Gala Punkettone di parole e immagini’ in cui i Cccp - Fedeli alla Linea saranno al Teatro Municipale Valli. Se suoneranno in quell’occasione? Se lo chiedono tutti. E loro rispondono sibillini. Zamboni: "Intanto manca una settimana, perché non ce la godiamo?". E Ferretti: "Non è detto che non si faccia e non è detto che si faccia". Che cosa sarebbero i Cccp senza una sorpresa punk?

Saverio Migliari